Trash Italiano torna solo su Instagram, spariscono i video Mediaset: i retroscena (Di giovedì 22 aprile 2021) Sta facendo molto discutere la disputa legale scoppiata come un fulmine a ciel sereno fra Mediaset e Trash Italiano. L'azienda di Cologno Monzese ha infatti diffidato il noto brand in quanto colpevole di aver infranto i diritti d'autore del network televisivo con la pubblicazione di video "rubati" dalle sue trasmissioni. Questa è stata la dichiarazione di Trash Italiano sui social: Sebbene crediamo di aver operato sempre correttamente, abbiamo preferito disattivare i profili social per prudenza, a seguito di una diffida ricevuta da un primario player che ha contestato l'uso da parte nostra di alcun estratti dei suoi programmi. Che il suddetto primario player sia Mediaset lo dicono i fatti. Infatti, come si può notare, il progetto di Marco D'Annolfi è ... Leggi su sicksadworld (Di giovedì 22 aprile 2021) Sta facendo molto discutere la disputa legale scoppiata come un fulmine a ciel sereno fra. L'azienda di Cologno Monzese ha infatti diffidato il noto brand in quanto colpevole di aver infranto i diritti d'autore del network televisivo con la pubblicazione di"rubati" dalle sue trasmissioni. Questa è stata la dichiarazione disui social: Sebbene crediamo di aver operato sempre correttamente, abbiamo preferito disattivare i profili social per prudenza, a seguito di una diffida ricevuta da un primario player che ha contestato l'uso da parte nostra di alcun estratti dei suoi programmi. Che il suddetto primario player sialo dicono i fatti. Infatti, come si può notare, il progetto di Marco D'Annolfi è ...

Advertising

legendaryblondy : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… - Malvy34087444 : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… - xjthatsamoree : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… - zartyisreal_ : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… - stringimi_Haz : RT @patrikcascino98: Propongo a Fedez di mettere assieme per 4h Barbara D'Urso, Federica Panicucci, Maria de Filippi, Alfonso Signorini, Tr… -