“Tanti soldi, più del normale”. Belen Rodriguez, la soffiata sulla sua apparizione in tv (Di giovedì 22 aprile 2021) Belen Rodriguez si è goduta una bellissima e paradisiaca vacanza in compagnia del suo fidanzato Antonino Spinalbese. I due diventeranno presto genitori e prima di iniziare con questo impegno gravoso hanno preferito rilassarsi totalmente, staccano decisamente la spina. Non sono mancata le polemiche per questo viaggio all’estero da parte della modella argentina, infatti diversi hater l’hanno criticata per questa partenza, considerata quasi irrispettosa verso le altre persone. Intanto, dopo aver lasciato le meravigliose Maldive, i due hanno fatto rientro in Italia e hanno iniziato la loro quarantena obbligatoria. Secondo quanto riferito dalla stessa sudamericana, saranno ‘liberi’ tra undici giorni. Adesso però è emersa anche un’altra notizia sulla sorella di Cecilia Rodriguez, riguardante una sua recente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)si è goduta una bellissima e paradisiaca vacanza in compagnia del suo fidanzato Antonino Spinalbese. I due diventeranno presto genitori e prima di iniziare con questo impegno gravoso hanno preferito rilassarsi totalmente, staccano decisamente la spina. Non sono mancata le polemiche per questo viaggio all’estero da parte della modella argentina, infatti diversi hater l’hanno criticata per questa partenza, considerata quasi irrispettosa verso le altre persone. Intanto, dopo aver lasciato le meravigliose Maldive, i due hanno fatto rientro in Italia e hanno iniziato la loro quarantena obbligatoria. Secondo quanto riferito dalla stessa sudamericana, saranno ‘liberi’ tra undici giorni. Adesso però è emersa anche un’altra notiziasorella di Cecilia, riguardante una sua recente ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Se fossi nei dirigenti della @SerieA non mi straccerei le vesti Avere @juventusfc @Inter e @acmilan in #SuperLeague… - redsPeps : @Signor_Pallazzo Se è vero è una cosa inumana... Solo per tanti,ma tanti soldi... - ChiaraVago1 : RT @Joe911S: E paghi l'elettrcità il doppio per produrne la metà inquinando il triplo. E arriveranno i SalvaPlanetologists a tassarvi e ta… - jobwithinternet : RT @monica603277441: @AzzolinaLucia Ci dica dove sono finiti i 119 mln di € dei suoi straordinari banchi a rotelle..... ci dica... forza ca… - tucolifestyle : @DVACMILAN Si ma mettiamo cosi. Se fosse quotata 2 ci avrei puntato tanti soldi. La Roma non ha nessun stimolo -