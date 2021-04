Superlega | niente punizioni per i rivoltosi ma arriva il tetto salariale per i club

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superlega niente

ilmessaggero.it

firma al momento quindi per Paratici e Cherubini, con la bufera sullache ha inoltre messo nei guai Andrea Agnelli sia in Lega che nei rapporti con le istituzioni internazionali. Per ...... sottolinea Fedez 'si è pronunciato sullaperché è fondamentale pronunciarsi sulla, sono le vere priorità del Paese', ma sul ddl Zan 'non ha dettoquindi non c'entra nulla ...Ok, è andata, ma il discorso era interessante no? Dodici squadre – tre italiane, tre spagnole e sei inglesi – volevano organizzarsi per creare una lega indipendente, chiamata con poca fantasia “Superl ...Alla Juventus tiene banco il futuro di Agnelli, ma c'è un possibile ritorno di un grande ex bianconero? La situazione.