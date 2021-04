Sampdoria, Ranieri: «Rinnovo? Non è un problema economico» (Di giovedì 22 aprile 2021) Rinnovo Ranieri, il tecnico della Sampdoria toglie dal tavolo il problema economico: le dichiarazioni sull’incontro con Ferrero Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, prende tempo in relazione al Rinnovo di contratto. Come riporta il Secolo XIX, l’allenatore precisa che l’aspetto economico è l’ultimo dei problemi sui cui doversi confrontare. «Ferrero? Abbiamo parlato del più e del meno, ma abbiamo davanti settimane per capirci, per parlare di progetti. Preciso che non è un problema economico, il mio contratto non lo è mai stato in carriera e non lo è certamente adesso. La cosa importante è portare la squadra al massimo della sua possibilità e vogliamo lavorare per questo». I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021), il tecnico dellatoglie dal tavolo il: le dichiarazioni sull’incontro con Ferrero Claudio, tecnico della, prende tempo in relazione aldi contratto. Come riporta il Secolo XIX, l’allenatore precisa che l’aspettoè l’ultimo dei problemi sui cui doversi confrontare. «Ferrero? Abbiamo parlato del più e del meno, ma abbiamo davanti settimane per capirci, per parlare di progetti. Preciso che non è un, il mio contratto non lo è mai stato in carriera e non lo è certamente adesso. La cosa importante è portare la squadra al massimo della sua possibilità e vogliamo lavorare per questo». I DETTAGLI SU ...

