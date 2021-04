Proteste pro Navalny in Russia | 1 800 fermi in 24 ore Il video

(Di giovedì 22 aprile 2021)proin, 1.800in 24 ore Milano, 22 apr. (askanews) – Quasi 1.800in 24 ore e 11 mila dal ritorno dell’oppositore Alekseydalla Germania in. In migliaia in serata sono scesi in piazza ieri 21 aprile 2021 per chiedere la liberazione del dissidente, in carcere e in sciopero della fame da più di tre settimane. Secondo OVD-Info, la maggior parte degli arresti – 805 persone – è avvenuta a San Pietroburgo, la seconda città più grande della, dove sono stati segnalati diversi casi di violenza da parte della polizia. Il suo stato di salute preoccupa molto i suoi sostenitori. La mobilitazione è stata tuttavia inferiore rispetto ai giorni di azione successivi al suo arresto all’inizio dell’anno. Nonostante ...

Advertising

TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Russia Sono circa 1600 le persone arrestate nelle proteste pro #Navalny - agenzia_nova : #Russia Sono circa 1600 le persone arrestate nelle proteste pro #Navalny - RassegnaZampa : #Russia, proteste pro #Navalny: oltre 400 arresti. Fermate anche la portavoce dell’oppositore e la sua alleata del… - TerrinoniL : Russia, proteste pro Navalny: fermate anche la portavoce dell'oppositore e la sua alleata del Fondo anticorruzione - maiobumbum : @LiaQuartapelle @navalny I veri numeri delle proteste pro #Navalny -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste pro

Quasi 1.800 fermi in 24 ore e 11 mila dal ritorno dell'oppositore Aleksey Navalny dalla Germania in Russia. In migliaia in serata sono scesi in piazza ieri 21 aprile 2021 per chiedere la liberazione ...... che ha generato il movimento didel 2019, ha deciso di rassegnare le dimissioni e di ... In luglio e settembre egli è stato pubblicamente criticato da giornali- Pechino come il Ta Kung Pao ...Il ridimensionamento del reparto e la soppressione della reperibilità notturna riportano in piazza i cittadini di tutta la Valdicecina ...Ieri si sono svolte in tutta la Russia le manifestazioni pro Navalny. Secondo quanto riferito la polizia ha arrestato oltre 1400 persone.