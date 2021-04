Previsioni sulle allergie per la prossima stagione (Di giovedì 22 aprile 2021) Ogni anno che passa le allergie stagionali ritornano e peggiorano sempre di più, portando starnuti e irritazioni agli occhi molto fastidiosi e ricorrenti. Il responsabile di tutto ciò come sappiamo è il cambiamento climatico, perché appena avviene si manifesta chiaramente un aumento della temperatura, e la sua conseguenza è il rilascio di pollini nell’aria, appartenenti Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Ogni anno che passa lestagionali ritornano e peggiorano sempre di più, portando starnuti e irritazioni agli occhi molto fastidiosi e ricorrenti. Il responsabile di tutto ciò come sappiamo è il cambiamento climatico, perché appena avviene si manifesta chiaramente un aumento della temperatura, e la sua conseguenza è il rilascio di pollini nell’aria, appartenenti

Advertising

Ettore572 : RT @iconaclima: Buongiorno e buona #giornatamondialedellaterra! ?????? Come si vede bene dal satellite la situazione #meteo è decisamente ins… - iconaclima : Buongiorno e buona #giornatamondialedellaterra! ?????? Come si vede bene dal satellite la situazione #meteo è decisam… - Paoletto003 : RT @vito_batt: @emifittipaldi Aspettiamo indagini ed editoriale su respiratori cinesi difettosi di D'Alema, su tangenti sulle mascherine, s… - gianluca826 : RT @mosllerdd: Quelli veramente bravi L' 8 Ottobre io e Ricciardi lanciammo due differenti previsioni. Come andò a finire? sono errori di l… - emme_di : @Libero672 Io ho fatto un post sulle previsioni per le riaperture. -