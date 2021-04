Pordenone | sacerdote va al supermercato e ruba gli integratori alimentari Beccato alle casse

(Di giovedì 22 aprile 2021) Unè stato sorpreso in unre. Il prete di fede ortodossa, romeno, di 44 anni, ieri pomeriggio è statoall’interno di undi Maniago in provincia di. La refurtiva? Alcune confezioni di, che il prelato non aveva appoggiato sul rullo della cassa. Come si legge sul gazzettino.it ilera già finito sotto l’osservazione del personale dell’A&O, in quanto era emerso dai nastri delle telecamere di videosorveglianza, come il 44enne aveva sottratto oggetti di poco valore, senza pagare la merce una volta arrivato alla cassa.bloccatodel«La nostra ...

Advertising

busotto : RT @_DAGOSPIA_: IN PROVINCIA DI PORDENONE FERMATO ALLE CASSE DI UN SUPERMERCATO UN SACERDOTE ORTODOSSO CHE... - _DAGOSPIA_ : IN PROVINCIA DI PORDENONE FERMATO ALLE CASSE DI UN SUPERMERCATO UN SACERDOTE ORTODOSSO CHE...… - Gazzettino : Bloccato alle casse del supermercato dopo un #furto: era un sacerdote -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone sacerdote

ilgazzettino.it

La vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 aprile 2021 in provincia di, ha dell'incredibile. Undi fede ortodossa, cittadino romeno di 44 anni , è stato sorpreso a taccheggiare in un supermercato di Maniago . La refurtiva? Delle confezioni di ...Lorenzo Padovan per www.ilgazzettino.it falso prete Settimo comandamento: non rubare. Dovrebbe conoscerlo alla perfezione ildi fede ortodossa, cittadino romeno, di 44 anni, che ieri pomeriggio è stato sorpreso in un supermercato di Maniago con addosso ...MANIAGO - Settimo comandamento: non rubare. Dovrebbe conoscerlo alla perfezione il sacerdote di fede ortodossa, cittadino romeno, di 44 anni, che ieri pomeriggio è stato sorpreso in ..."L'abitazione assidua dei social media genera un'inedita ecclesiologia e appartenenza ecclesiale nel prete e nel presbiterio di oggi". A evidenziare questo reale snodo è don Giacomo Ruggeri, guida di ...