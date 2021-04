Per Letta serve un grande patto per ricostruire il Paese e uscire dalla crisi. “Salvini decida se sta al governo o all’opposizione” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Un patto per la Ricostruzione – elaborato dal governo con tutte le parti sociali, con il coinvolgimento fattivo dei sistemi territoriali e con il sostegno genuino delle forze politiche – (che) può essere l’occasione per potenziare quel che sin qui è stato insufficiente, poco chiaro, farraginoso. Non è, però, più sufficiente solo aggiustare, tamponare, ristorare. Si tratta ora di cominciare a scrivere, condividere e rendere operativo sui territori un grande patto per la ricostruzione del Paese. Il modello per noi è quello dell’accordo voluto da Ciampi nel luglio ‘93”. E’ la proposta del segretario del Pd, Enrico Letta in un intervento pubblicato sul Corriere. “La parola ‘riaperture’ è la più abusata in questi giorni. Riaperture in sicurezza e irreversibili – aggiunge ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) “Unper la Ricostruzione – elaborato dalcon tutte le parti sociali, con il coinvolgimento fattivo dei sistemi territoriali e con il sostegno genuino delle forze politiche – (che) può essere l’occasione per potenziare quel che sin qui è stato insufficiente, poco chiaro, farraginoso. Non è, però, più sufficiente solo aggiustare, tamponare, ristorare. Si tratta ora di cominciare a scrivere, condividere e rendere operativo sui territori unper la ricostruzione del. Il modello per noi è quello dell’accordo voluto da Ciampi nel luglio ‘93”. E’ la proposta del segretario del Pd, Enricoin un intervento pubblicato sul Corriere. “La parola ‘riaperture’ è la più abusata in questi giorni. Riaperture in sicurezza e irreversibili – aggiunge ...

