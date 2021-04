Parola di finlandese | “Il mio non è il Paese più felice al mondo”

(Di giovedì 22 aprile 2021) La classifica Onu per il quarto anno di fila, pone la Finlandia al primo posto, ma a sentire chi ci è nata e ci ha vissuto, la felicità è un concetto relativo mentre il malcontento è un sentimento uguale a qualsiasi latitudine HelsinkiPer il quarto anno di fila la Finlandia è stata giudicatapiùal. La classifica Onu è basata su Gallup, agenzia statunitense che ottiene dati tramite sondaggi. È difficile screditare questa prima posizione a guardare la Finlandia da fuori, magari da uncome l’Italia dove le crisi di governo sono una consuetudine, e il territorio si allunga verso sud, nel Mediterraneo, portandolo a contatto con culture e problematiche che il grande Nord affronta e percepisce in modo diversi. Diciamo che se la Finlandia non ha il clima e il sole di cui gode l’Italia, di sicuro, ...

Kalsarikännit (): dedicarsi alle ...La classifica Onu per il quarto anno di fila, pone la Finlandia al primo posto, ma a sentire chi ci è nata e ci ha vissuto, la felicità è un concetto relativo mentre il malcontento è un sentimento ...Le renne, i bambini che dormono serafici nei passeggini sotto la neve, ore di sauna scacciapensieri. Ma davvero la Finlandia è il Paese più felice al mondo come emerso, per quattro anni di fila, dalla ...