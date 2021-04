Oscar: a urne chiuse, Anthony Hopkins miglior attore? (Di giovedì 22 aprile 2021) Oscar: a urne chiuse Anthony Hopkins miglior attore? Con le votazioni per gli Oscar appena chiuse, “Variety” si lancia in nuove previsioni: parlando con membri dell’Academy non sarebbe azzardato ipotizzare una vittoria di Anthony Hopkins per “The Father”. Oscar: a urne chiuse-Perchè sarebbe una sorpresa la vittoria di Hopkins? Perchè Sir Anthony Hopkins, merita davvero la candidatura e la vittoria all’Oscar, ma tutti gli addetti ai lavori e i risultati dei pecedenti premi, tranne i Bafta, avevano dato largmente la vittoria postuma a Chadwick Boseman che in “Ma Rainey’s Black ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021): a? Con le votazioni per gliappena, “Variety” si lancia in nuove previsioni: parlando con membri dell’Academy non sarebbe azzardato ipotizzare una vittoria diper “The Father”.: a-Perchè sarebbe una sorpresa la vittoria di? Perchè Sir, merita davvero la candidatura e la vittoria all’, ma tutti gli addetti ai lavori e i risultati dei pecedenti premi, tranne i Bafta, avevano dato largmente la vittoria postuma a Chadwick Boseman che in “Ma Rainey’s Black ...

