Orlando: “Smartworking è grande innovazione. Già lavoro per dargli un perimetro di certezza” (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo Smartworking rappresenta “una grande innovazione” e gli “va dato, costruendolo con le parti sociali, un perimetro di certezza. Stiamo lavorando con uno specifico gruppo di lavoro e con l’attivazione di sinergie con altri ministeri, a partire dalla Funzione pubblica”. Così il ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, nel seguito dell’audizione alle commissioni riunite lavoro e Affari sociali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Lorappresenta “una” e gli “va dato, costruendolo con le parti sociali, undi. Stiamo lavorando con uno specifico gruppo die con l’attivazione di sinergie con altri ministeri, a partire dalla Funzione pubblica”. Così il ministro dele delle Politiche sociali, Andrea, nel seguito dell’audizione alle commissioni riunitee Affari sociali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ecatetriformis : RT @fattoquotidiano: Orlando: “Smartworking è grande innovazione. Già lavoro per dargli un perimetro di certezza” - fattoquotidiano : Orlando: “Smartworking è grande innovazione. Già lavoro per dargli un perimetro di certezza” - inapp_org : “Smartworking tema da affrontare in maniera strutturale che va oltre la #pandemia”. Il messaggio del ministro… - SLiprino : RT @brrivv1: Proroga procedura semplificata #smartworking 'Il ministro Andrea Orlando al lavoro sul provvedimento che sarà prima condiviso… - bioccolo : RT @brrivv1: Proroga procedura semplificata #smartworking 'Il ministro Andrea Orlando al lavoro sul provvedimento che sarà prima condiviso… -