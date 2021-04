Ohio, la polizia di Columbus uccide un’adolescente afroamericana: proteste in tutta la città (Di giovedì 22 aprile 2021) Ohio, la polizia di Columbus uccide un’adolescente afroamericana. La polizia di Columbus, in Ohio, ha ucciso con quattro colpi di arma da fuoco una teenager di appena 15 anni. La ragazza sarebbe rimasta coinvolta in una lite con alcuni giovani che come lei vivevano all’interno di una struttura per minori. Aveva tra le mani un coltello che avrebbe però gettato a terra ben prima che gli agenti sparassero quattro colpi di arma da fuoco. Un’altra ragazza afroamericana uccisa dal fuoco della polizia: gli agenti di Columbus, in Ohio, hanno sparato reagendo, secondo quanto dichiarato, a un tentativo di aggressione con un coltello. Makiyah Bryant aveva 15 anni e la sua morte ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 22 aprile 2021), ladi. Ladi, in, ha ucciso con quattro colpi di arma da fuoco una teenager di appena 15 anni. La ragazza sarebbe rimasta coinvolta in una lite con alcuni giovani che come lei vivevano all’interno di una struttura per minori. Aveva tra le mani un coltello che avrebbe però gettato a terra ben prima che gli agenti sparassero quattro colpi di arma da fuoco. Un’altra ragazzauccisa dal fuoco della: gli agenti di, in, hanno sparato reagendo, secondo quanto dichiarato, a un tentativo di aggressione con un coltello. Makiyah Bryant aveva 15 anni e la sua morte ...

Advertising

mariocalabresi : 20 minuti prima della sentenza per l’omicidio di #GeorgeFloyd una ragazza nera di 15 anni è stata uccisa dalla poli… - fanpage : La polizia di Columbus, in Ohio ha ucciso con quattro colpi di arma da fuoco una teenager di appena 15 anni. - fanpage : Notte di proteste in Ohio dopo l'uccisione di una 16enne da parte della Polizia - tinas48 : RT @francofontana43: La condanna per l’assassino di Floyd, non interrompe la catena degli omicidi commessi dalla polizia a danno delle mino… - Lady_ofShalott_ : RT @francofontana43: La condanna per l’assassino di Floyd, non interrompe la catena degli omicidi commessi dalla polizia a danno delle mino… -