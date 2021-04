No Tav, Giovanna: “Sono stata colpita da un lacrimogeno” (Di giovedì 22 aprile 2021) L’attivista No Tav Giovanna Saraceno rimasta ferita durante un attacco al cantiere dell’ex autoporto di San Didero parla in un video girato dalla stanza di ospedale in cui si trova ricoverata in attesa di intervento maxillo-facciale. “Sono stata colpita da un lacrimogeno, ho diverse fratture in volto e sarò operata” afferma la 35enne toscana, respingendo così la versione per cui si sarebbe ferita in seguito a una caduta. “Questo video arriva per fare chiarezza, una volta per tutte visto che è stato addirittura messo in dubbio da che cosa è stata colpita” precisano dal Movimento No Tav. “È da tempo – proseguono – che denunciamo l’uso dei lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine, che vengono intesi come “un tiro al No Tav” del quale persino vantarsi (video dei ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 22 aprile 2021) L’attivista No TavSaraceno rimasta ferita durante un attacco al cantiere dell’ex autoporto di San Didero parla in un video girato dalla stanza di ospedale in cui si trova ricoverata in attesa di intervento maxillo-facciale. “da un, ho diverse fratture in volto e sarò operata” afferma la 35enne toscana, respingendo così la versione per cui si sarebbe ferita in seguito a una caduta. “Questo video arriva per fare chiarezza, una volta per tutte visto che è stato addirittura messo in dubbio da che cosa è” precisano dal Movimento No Tav. “È da tempo – proseguono – che denunciamo l’uso dei lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine, che vengono intesi come “un tiro al No Tav” del quale persino vantarsi (video dei ...

