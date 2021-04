NieR Replicant ver 1 22474487139 - recensione

(Di giovedì 22 aprile 2021) Al lancio, avvenuto ormai undici anni fa,si è rivelato un titolo controverso, profondamente autoriale e, anche per questa ragione, ben lontano dalla definizione di "capolavoro assoluto", che spesso gli viene associata senza mezzi termini dagli estimatori dei lavori di Yoko Taro. Era un action JRPG dalla forte identità, una trama potentissima e una colonna sonora a dir poco eccezionale, ma imbrigliato in un'esperienza tecnicamente claudicante, un sistema di combattimento poco fluido, quasi frustrante e una lentezza di fondo in grado di sfibrare la pazienza e l'entusiasmo di molti.ver.1.è un prodotto definito dagli stessi sviluppatori "a metà fra un remake e una remastered" e, per questa ragione, vittima del primo (e forse unico) dei suoi difetti: pensiamo che ...

Advertising

Tanzen : Milanesi! Dal 23 al 30 aprile sarà possibile ordinare presso Cocciuto una pizza speciale NieR Replicant, con ingred… - paolocosso : NieR Replicant ver.1.22474487139: la versione che mancava | Recensione #hdblog #news #telcoblog #informati #tlc… - slampuncake : parlando di cose belle, è uscita la mia recensione di NieR Replicant, un bellissimo viaggio che si ripulisce di tut… - HDblog : NieR Replicant ver.1.22474487139: la versione che mancava | Recensione - IGNitalia : #NieRReplicant ver.1.22474487139 è la riedizione aggiornata del classico per PlayStation 3 ideato da Yoko Taro: sco… -

Ultime Notizie dalla rete : NieR Replicant

Grazie a Cocciuto i gamer avranno un nuovo alleato per portare a termine la loro missione: la "Pizzaver. Emil". In occasione del lancio del nuovo videogamever.1.22474487139? il brand milanese leader nella ristorazione è stato selezionato dal colosso giapponese Square Enix Ltd., per l'ideazione di una "super pizza" dedicata al Sol Levante ...L'artista finlandese Juho Könkkölä ha creato L'origami dei protagonisti diver.1.22474487139, in particolare die di Emil. Il lavoro che ha fatto con la carta è davvero impressionante, specialmente se si pensa che Könkkölä ha usato soltanto ...NieR Replicant ver.1.22474487139... Recensione | A dieci anni dal lancio, prequel di Automata torna in una veste rinnovata, ma qualche ruga è rimasta.SQUARE ENIX rvela due splendidi origami dell’artista finlandese Juho Könkkölä per celebrare il lancio di NieR Replicant ...