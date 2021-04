Nel mese di maggio partirà la seconda edizione della campagna #LeggiPerMe (Di giovedì 22 aprile 2021) La lettura è un piacere per molti e un diritto per tutti. I ciechi e gli ipovedenti, purtroppo, non vedenti, potrebbero essere privati di entrambi e rischiare di non avere una vita culturale e sociale e pari dignità come qualsiasi altro essere umano. In occasione della Giornata Mondiale del Libro, indetta il 23 aprile dall’Unesco, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) ribadisce l’importanza di garantire anche ai non vedenti la possibilità di informarsi, studiare e leggere libri. Un’opportunità che l’UICI è impegnata a offrire da molti anni grazie all’istituzione nel 1957 del Centro Nazionale del Libro Parlato, oggi finanziato anche da un impotante contributo del Ministero della Cultura. Da allora è attivo in tutta Italia, presso le sezioni territoriali dell’unione, un servizio di prestito e di assistenza alla lettura con oltre 30000 titoli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) La lettura è un piacere per molti e un diritto per tutti. I ciechi e gli ipovedenti, purtroppo, non vedenti, potrebbero essere privati di entrambi e rischiare di non avere una vita culturale e sociale e pari dignità come qualsiasi altro essere umano. In occasioneGiornata Mondiale del Libro, indetta il 23 aprile dall’Unesco, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) ribadisce l’importanza di garantire anche ai non vedenti la possibilità di informarsi, studiare e leggere libri. Un’opportunità che l’UICI è impegnata a offrire da molti anni grazie all’istituzione nel 1957 del Centro Nazionale del Libro Parlato, oggi finanziato anche da un impotante contributo del MinisteroCultura. Da allora è attivo in tutta Italia, presso le sezioni territoriali dell’unione, un servizio di prestito e di assistenza alla lettura con oltre 30000 titoli ...

