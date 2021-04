Maltrattamenti in un centro per disabili a Palermo, 5 misure cautelari (Di giovedì 22 aprile 2021) Maltrattamenti e violenze in un centro residenziale per disabili mentali nel quartiere Brancaccio, a Palermo. È quanto hanno scoperto i Carabinieri, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di cinque persone ritenute a vario titolo responsabili del reato di Maltrattamenti. vbo/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021)e violenze in unresidenziale permentali nel quartiere Brancaccio, a. È quanto hanno scoperto i Carabinieri, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione dinei confronti di cinque persone ritenute a vario titolo responsabili del reato di. vbo/ su Il Corriere della Città.

