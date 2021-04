LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Carlo Macchini pronto per la sbarra! Vuole la finale (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON BARTOLINI E PATRON 14.36 Il LIVEllo dei turchi alle parallele è sempre elevato: 14.800 di Ahmet Ondet (6.2), si issa in seconda posizione. Il finlandese Emil Soravuo ottiene 14.300 al corpo libero, Nicola Bartolin resta secondo. Solo 12.233 per la sbarra di Casimir Schmidt. 14.32 Lorenzo Casali ottiene 12.466 (4.9), qualche errore di troppo per l’azzurro. 14.32 Marian Dragulescu soltanto 13.516 di media al volteggio, è soltanto settimo e rischia l’eliminazione. 14.30 Da seguire in questta rotazione anche il volteggio di Dragulescu, il cavallo del croato Filip Ude e dei russi Kirill Prokopoev e David Belyavskyi, le parallele dei turchi Adem Asil e Ahmet Onder. 14.27 Si è conclusa la prima rotazione. Tra poco la seconda: l’Italia aspetta l’esercizio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON BARTOLINI E PATRON 14.36 Illlo dei turchi alle parallele è sempre elevato: 14.800 di Ahmet Ondet (6.2), si issa in seconda posizione. Il finlandese Emil Soravuo ottiene 14.300 al corpo libero, Nicola Bartolin resta secondo. Solo 12.233 per la sbarra di Casimir Schmidt. 14.32 Lorenzo Casali ottiene 12.466 (4.9), qualche errore di troppo per l’azzurro. 14.32 Marian Dragulescu soltanto 13.516 di media al volteggio, è soltanto settimo e rischia l’eliminazione. 14.30 Da seguire in questta rotazione anche il volteggio di Dragulescu, il cavallo del croato Filip Ude e dei russi Kirill Prokopoev e David Belyavskyi, le parallele dei turchi Adem Asil e Ahmet Onder. 14.27 Si è conclusa la prima rotazione. Tra poco la seconda: l’Italia aspetta l’esercizio di ...

