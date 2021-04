Liga 2020 2021 | il Barcellona vince grazie alla doppietta di Messi | bene Granada e Real Sociedad

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ilsi conferma il miglior attacco dellae, nel match valido per la trentunesima giornata, supera il Getafe per 5-2. Dei 74 gol totali segnati dai blaugrana, 25 sono statia referto dal capocannoniere del campionato, Leo. L’argentino ha trascinato i suoivittoriaad unanel primo tempo. Ciononostante, la squadra di Koeman ha rischiato di nonre, complicandosi la vita prima con un’autogol di Lenglet e poi con un rigore regalato agli ospiti. Nel finale il Getafe ha tentato di agguantare il pareggio, ma le reti di Araujo e Griezmann hanno chiuso i giochi. Ilscavalca il Siviglia al terzo posto e si porta a -2 dal ...

Serata molto positiva per l' Atletico Madrid , che supera 2 - 0 l' Huesca e resta al primo posto. Nel match valido per la trentunesima giornata di/2021 , gli uomini di Simeone hanno ottenuto i tre punti grazie ad una rete per tempo. Correa ha aperto le danze al 39 , mentre Carrasco ha chiuso i giochi all'80'. Successo importante per l'...