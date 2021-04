Advertising

fisco24_info : Kuwait: decine in piazza contro violenza sulle donne: Dopo il caso di una giovane mamma rapita e uccisa -

Ultime Notizie dalla rete : Kuwait decine

Agenzia ANSA

di kuwaitiani hanno manifestato stamane per protestare contro la violenza sulle donne dopo il caso di una giovane madre rapita e uccisa da un uomo che l'aveva perseguitata senza sosta ...... come la nuova legislazione per contrastare la violenza contro donne e ragazze in, Corea del ... dove a gennaio sono mortedi persone malate di covid a causa della mancanza di bombole di ...Decine di kuwaitiani hanno manifestato stamane per protestare contro la violenza sulle donne dopo il caso di una giovane madre rapita e uccisa da un uomo che l'aveva perseguitata senza sosta nonostant ...