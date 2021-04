James Bond: chi vorrebbe il posto di Daniel Craig? (Di giovedì 22 aprile 2021) Entro la fine dell’anno No Time To Die arriverà nei cinema, concludendo il viaggio di Craig nei panni di James Bond. La star britannica ha interpretato l’eroe in cinque film in 15 anni, ma ora tutti gli occhi sono puntati su chi potrebbe sostituirlo. Chi potrebbe sostituire Daniel Craig in 007? Mentre una serie di attori britannici è stata in cima alla classifica dei bookmaker, la star della Disney Luke Evans ha ora annunciato che gli piacerebbe assumere questo compito “scoraggiante”. Luke Evans L’attore gallese è meglio conosciuto per aver interpretato Gaston nel remake live-action di La bella e la bestia, ma è un attore sul grande schermo da anni. Prima della sua apparizione alla Disney, Luke interpretava Dracula in Dracula Untold e il potente Bardo nei prequel de Lo Hobbit de Il Signore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Entro la fine dell’anno No Time To Die arriverà nei cinema, concludendo il viaggio dinei panni di. La star britannica ha interpretato l’eroe in cinque film in 15 anni, ma ora tutti gli occhi sono puntati su chi potrebbe sostituirlo. Chi potrebbe sostituirein 007? Mentre una serie di attori britannici è stata in cima alla classifica dei bookmaker, la star della Disney Luke Evans ha ora annunciato che gli piacerebbe assumere questo compito “scoraggiante”. Luke Evans L’attore gallese è meglio conosciuto per aver interpretato Gaston nel remake live-action di La bella e la bestia, ma è un attore sul grande schermo da anni. Prima della sua apparizione alla Disney, Luke interpretava Dracula in Dracula Untold e il potente Bardo nei prequel de Lo Hobbit de Il Signore ...

Ultime Notizie dalla rete : James Bond Fast and Furious 9: tutto pronto per il debutto al cinema il 12 luglio ... il nono capitolo della saga ' Fast and Furious ' non ha avuto vita facile nell'ultimo anno, anche a causa dell'accavallamento con l'ultima iterazione di James Bond - chiamata ' No Time to Die ' e ...

Il mondo secondo Mads Mikkelsen È stato allora Le Chiffre in "Casino Royale", il 21esimo film della saga di James Bond (banchiere spietato e calcolatore) ma anche il compagno bisessuale di una coppia gay in "Una lei tra di noi", ...

