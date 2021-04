Il reddito di cittadinanza a ladri e spacciatori: altri 78 “furbetti” trovati a Padova. Molti sono stranieri (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrestati o indagati per reati come furto, spaccio, rapina. Eppure beneficiari del reddito di cittadinanza: l’ennesimo scandalo intorno al sussidio arriva da Padova. I finanzieri del comando provinciale, insieme ai funzionari del Comune e dell’Inps, hanno scoperto 78 nuovi “furbetti”, in gran parte stranieri. Il danno per le casse dello Stato ammonta a più di 450mila euro. Il metodo per arrivare a ottenere il reddito di cittadinanza senza averne diritto è stato sempre il solito: dichiarazioni mendaci o omissive, passate inosservate al momento dell’erogazione. Le indagini della Guardia di Finanza Per scoprire gli illeciti i finanzieri si sono avvalsi della capillare conoscenza del tessuto economico-sociale e di un’attenta attività di intelligence svolta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrestati o indagati per reati come furto, spaccio, rapina. Eppure beneficiari deldi: l’ennesimo scandalo intorno al sussidio arriva da. I finanzieri del comando provinciale, insieme ai funzionari del Comune e dell’Inps, hanno scoperto 78 nuovi “”, in gran parte. Il danno per le casse dello Stato ammonta a più di 450mila euro. Il metodo per arrivare a ottenere ildisenza averne diritto è stato sempre il solito: dichiarazioni mendaci o omissive, passate inosservate al momento dell’erogazione. Le indagini della Guardia di Finanza Per scoprire gli illeciti i finanzieri siavvalsi della capillare conoscenza del tessuto economico-sociale e di un’attenta attività di intelligence svolta ...

