Giornata della Terra, 15 libri per bambini e bambine, ragazzi e ragazze (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi 22 aprile è la Giornata della Terra, o Earth Day. Si tratta di una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite ormai più di 50 anni fa con il duplice obiettivo di celebrare la vita sul nostro pianeta e di salvaguardarlo. Sicuramente nel tempo le sfide ecologiche sono cambiate, tuttavia il messaggio fondamentale della Giornata della Terra rimane sempre valido: apprezzare e proteggere il posto che ci ospita. Come provato con chiarezza anche dal movimento Fridays For Future, la questione ecologica è ben comprensibile sia da ragazzine e ragazzini sia da bambini e bambine ben più piccoli. A partire dalla scuola dell’infanzia, infatti, è possibile iniziare a ragionare sul rispetto di piante e animali e ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi 22 aprile è la, o Earth Day. Si tratta di una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite ormai più di 50 anni fa con il duplice obiettivo di celebrare la vita sul nostro pianeta e di salvaguardarlo. Sicuramente nel tempo le sfide ecologiche sono cambiate, tuttavia il messaggio fondamentalerimane sempre valido: apprezzare e proteggere il posto che ci ospita. Come provato con chiarezza anche dal movimento Fridays For Future, la questione ecologica è ben comprensibile sia dane eni sia daben più piccoli. A partire dalla scuola dell’infanzia, infatti, è possibile iniziare a ragionare sul rispetto di piante e animali e ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - DarioNardella : Nella giornata di ieri abbiamo approvato in Giunta la cittadinanza onoraria per #PatrickZaki. #Firenze sarà sempre… - SerieA : Si chiudono le gare del mercoledi della 32ª giornata! Vittorie per @CagliariCalcio, @juventusfc e @Sampdoria ????… - Linkiesta : RT @Riccardo_Lig: Un glossario, un podcast e una maratona online. Perché #Greenkiesta ha scelto di festeggiare la #giornata della #Terra co… - IBMItalia : RT @NicBoldrini: Giornata super oggi! ?? il 22 Aprile è l' #EarthDay, la Giornata Mondiale della Terra, ma è anche è l'International Girls i… -