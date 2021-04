Ginnastica artistica, Europei 2021: qualificati alle Finali di Specialità e all-around. Italia in spolvero (Di giovedì 22 aprile 2021) A Basilea (Svizzera) si sono disputate le qualificazioni maschili degli Europei 2021 di Ginnastica artistica. Si sono delineati i quadri degli atleti qualificati alle Finali di Specialità (8 posti per attrezzo) e alla Finale all-around (24 posti). L’Italia ha agguantato tre pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi e due posti per il concorso generale. Di seguito tutti i qualificati alle Finali degli Europei 2021 di Ginnastica artistica. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-around) 1. Nikita Nagornyy (Russiia) 87.097 2. David Belyavskiy (ussia) 85.398 4. Ahmet Onder (Turchia) ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) A Basilea (Svizzera) si sono disputate le qualificazioni maschili deglidi. Si sono delineati i quadri degli atletidi(8 posti per attrezzo) e alla Finale all-(24 posti). L’ha agguantato tre pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi e due posti per il concorso generale. Di seguito tutti ideglidi. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-) 1. Nikita Nagornyy (Russiia) 87.097 2. David Belyavskiy (ussia) 85.398 4. Ahmet Onder (Turchia) ...

