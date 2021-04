Gianmarco Pozzoli | il primo incontro con la moglie Alice | il retroscena

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il comicoe laformano una delle coppie più famose del web: sapete come si sono conosciuti? Iltrae la(Instagram)è un comico ed attore molto apprezzato. Ha costruito la sua fortunata carriera prima lavorando in tv e poi sul web, formando con launa coppia davvero simpaticissima.ha dimostrato di saper interpretare molteplici ruoli, da quelli comici a quelli drammatici, con grande maestria. Questa sera, giovedì 22 aprile, sarà in onda su Rai 1 nella premiatissima fiction Un passo dal cielo, in compagnia di Daniele Liotti. La serie è arrivata ...