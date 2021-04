Fsp e Siulp incontrano Prefetto di Catanzaro

(Di giovedì 22 aprile 2021) E’ senza sosta l’impegno delle Segreterie Provinciali dei Sindacati di Poliziaed Fsp che, in maniera congiunta, stanno battendo tutte le strade percorribili per chiedere l’istituzione di una sede autonoma del Reparto Mobile della Polizia di Stato a. Così i Segretari Provinciali died Fsp, Gianfranco Morabito e Rocco Morelli, dopo aver incontrato nei giorni scorsi l’onorevole Wanda Ferro, hanno incontrato ildila dottoressa Maria Teresa Cuccinotta, per illustrare le esigenze operative di avere nel capoluogo di regione un’importante specialità come il Reparto Mobile. Ildia conclusione dell’incontro, condividendo le istanze dei Segretari dei Sindacatied Fsp, ha evidenziato che ...

