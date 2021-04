Drive Up - in arrivo la terza puntata: ecco le auto protagoniste (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare sulla nostra pista di off-road. lì che prende il via, infatti, la terza puntata di Drive Up, che vi aspetta come sempre sabato alle 13.40 su Italia 1. Ad affrontare guadi, pendenze da capogiro e twist a bordo della Jeep Gladiator c'è Clizia Incorvaia, accolta a Vairano dal padrone di casa DJ Ringo insieme al nostro Marco Rocca. Un tocco british. Restiamo in pista , ma passiamo alla velocità, perché è lì che Vicky Piria si è divertita al volante di un gioiellino che risponde al nome di Morgan Plus Six. Un'auto che regala emozioni sia tra i cordoli che su strada, come ci racconta il direttore Gian Luca Pellegrini che con lei ha raggiunto le colline del Monferrato. Con i piedi per terra, ma non troppo. Marco Rocca e la nostra inviata speciale Barbara Pedrotti ci ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare sulla nostra pista di off-road. lì che prende il via, infatti, ladiUp, che vi aspetta come sempre sabato alle 13.40 su Italia 1. Ad affrontare guadi, pendenze da capogiro e twist a bordo della Jeep Gladiator c'è Clizia Incorvaia, accolta a Vairano dal padrone di casa DJ Ringo insieme al nostro Marco Rocca. Un tocco british. Restiamo in pista , ma passiamo alla velocità, perché è lì che Vicky Piria si è divertita al volante di un gioiellino che risponde al nome di Morgan Plus Six. Un'che regala emozioni sia tra i cordoli che su strada, come ci racconta il direttore Gian Luca Pellegrini che con lei ha raggiunto le colline del Monferrato. Con i piedi per terra, ma non troppo. Marco Rocca e la nostra inviata speciale Barbara Pedrotti ci ...

