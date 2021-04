Dimissioni Scaroni dal Consiglio di Lega Serie A | l’indiscrezione

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del Milan, Paolo, potrebbe rassegnare le suedaldelladiA L’effetto causato dalla Super League e dal suo naufragio potrebbe abbattersi sul Milan e su. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo, presidente del Milan, potrebbe rassegnare le propriecome consigliere di. Come scritto dalla rosea – tuttavia – non è detto che queste vengano accettato visto che il dirigente rossonero si era sempre mostrato fieramente promotore all’entrata dei fondi all’internoA. I DETTAGLI SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Urbano Cairo , patron del Torino, ha chiesto ledi Giuseppe Marotta e Paolodal Consiglio della Lega Serie A. Il presidente rossonero è pronto a fare un passo indietro e a ...Le inglesi tutte out, anche il Milan sembra essersi chiamato fuori Aggiornamento 09:30 - Urbano Cairo chiede ledi: 'Lo Stimo ma occorre un passo indietro' Aggiornamento 08:15 - ...Un dirigente rossonero potrebbe rassegnare le proprie dimissioni da consigliere di Lega: le ultime La bagarre seguente alla Super League, poi sospesa, potrebbe aprire nuovi scenari anche nelle dinamic ...Ivan Gazidis impegnato in prima persona nella SuperLega. Paolo Maldini non informato. Il Presidente si dimetterà dal Consiglio in Lega Calcio ...