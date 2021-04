Denise Pipitone | nell' intercettazione di Anna Corona c' è la voce di una bambina

(Di giovedì 22 aprile 2021) 'C'è una telefonata in cui risponde unae una, forse femminile, in maniera brusca le dice: ' Stai zitta ''. Così Roberto Cusani, il consulente di Piera Maggio - la mamma di...

Advertising

ptvtelenostra : QUELLA VOLTA CHE NEL 2004 LA PRESUNTA DENISE PIPITONE FU AVVISTATA AD AVELLINO - - infoitcultura : Caso Denise Pipitone, la clamorosa intercettazione telefonica ad Anna Corona: “stai zitta!” urlato a una bimba [VID… - Giulia87725998 : RT @ore14rai2: Sembra ormai certo che le indagini sul caso Denise Pipitone siano state riaperte ? Ne parliamo tra poco a #ORE14RAI2 con il… - fortidubbi : RT @astorremanfredi: La persona che voleva farla pagare a Piera Maggio. La persona che l'ha minacciata di morte, più e più volte. La person… - Esterin62237737 : RT @MissingDeniseMp: ?? #DeniseNoiNonMolliamo ?? #Passaparola #Missing Denise Pipitone Denise nata il 26/10/2000 - Sequestrata il 01/09/200… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Così Roberto Cusani, il consulente di Piera Maggio - la mamma dila bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo - parla di un'intercettazione telefonica di Anna Corona che viene ...I nuovi fatti emersi nel casoDurante la puntata di Chi l'ha visto? andata in onda il 21 Aprile, sono emerse alcune intercettazioni inedite che gli inquirenti non? L'articolo Chi l'ha visto, Piera Maggio: "Mi ...Mauro Romano è stato rapito 44 anni dal suo paesino in Salento, ma cosa è successo? A che punto sono le indagini? Leggi i dettagli!Anna Corona invaghita di Piera Maggio? Mattino Cinque mostra un documento esclusivo in cui si sente la voce di una bambina ...