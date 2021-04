Advertising

Il destino è disegnato sulla pelle. Ha la forma di un cuore, punteggiato sul braccio sinistro. "Me lo sono tatuato a Firenze prima che succedesse tutto, oggi mi racconta".Zazzera è un'attaccante della Fiorentina . Nata nel '98, lo scorso 8 ottobre ha subìto un' operazione a cuore aperto per un'anomalia alla coronaria destra. Un sogno in pericolo. "Ho provato a ...'I'm a survivor. I'm not gon' give up'. Letteralmente: 'Sono una sopravvissuta. Non mi arrenderò': parole e musica diZazzera , 23 anni, nata a Napoli, esterno d'attacco della Fiorentina femminile. Tutto normale se solo a luglio scorso non le avessero diagnosticato una malattia congenita al cuore. 'A coronaria ...«I'm a survivor. I'm not gon' give up». Letteralmente: «Sono una sopravvissuta. Non mi arrenderò»: parole e musica di Danila Zazzera, 23 anni, nata ...Nove mesi fa un problema cardiaco, lo stop dall'attività, l'operazione. In questi giorni il ritorno in campo. «In tanti mi dicevano che era impossibile». E invece l'attaccante della Fiorentina Women's ...