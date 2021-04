Covid: fonti governo, 1 studente su 2 in aula, su scuola deroga massimo al 50% (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Dovevano rientrare tutti in aula, poi pian piano è iniziato il balletto di percentuali, fino all’incidente tra governo e regioni. Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa della settimana scorsa, aveva annunciato il rientro dei ragazzi a scuola in presenza, per l’ultimo mese di scuola, al 100%. Poi il muro delle Regioni, così quel 100% -per le superiori vero e proprio miraggio- è sceso al 60%, il minimo sindacale che i governatori potevano garantire, visti i problemi sul fronte trasporti e il rischio che i ritorni in classe diano nuova linfa ai contagi. Ieri, nel Cdm che ha votato il dl con l’astensione della Lega, la percentuale è salita al 70%, sollevando la rabbia dei governatori, con il leader delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che ha denunciato una collaborazione “incrinata”: ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Dovevano rientrare tutti in, poi pian piano è iniziato il balletto di percentuali, fino all’incidente trae regioni. Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa della settimana scorsa, aveva annunciato il rientro dei ragazzi ain presenza, per l’ultimo mese di, al 100%. Poi il muro delle Regioni, così quel 100% -per le superiori vero e proprio miraggio- è sceso al 60%, il minimo sindacale che i governatori potevano garantire, visti i problemi sul fronte trasporti e il rischio che i ritorni in classe diano nuova linfa ai contagi. Ieri, nel Cdm che ha votato il dl con l’astensione della Lega, la percentuale è salita al 70%, sollevando la rabbia dei governatori, con il leader delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che ha denunciato una collaborazione “incrinata”: ...

