Covid | Cingolani | astensione Lega incidente comprensibile

(Di giovedì 22 aprile 2021) "Capisco il momento particolare del Paese", e che "ci possano essere istanze in alcuni casi diverse"; capisco anche che "in certe situazioni bisogna mantenere delle posizioni e ci si può astenere; non ...

Perè "un incidente di percorso che può avere le sue giustificazioni. Io cercherei di guardare avanti - conclude- nella complessità che stiamo passando probabilmente cose di ...ha aggiunto: 'Tremo all'idea di vedere che nel XXI secolo ci sia qualcuno che non si ... Ilha causato 'una sofferenza diffusa enorme. Dobbiamo fare veramente del nostro meglio per ...Potremmo fare molto di più per essere verdi ma dobbiamo fare attenzione perché alcune misure potrebbero essere "letali" per le categorie più colpite dalla crisi. (ANSA) ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ambiente, ministro Cingolani a Sky TG24: “Tutti capiscano che è sport di squadra” ...