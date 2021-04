Corsera: via Gattuso in ogni caso, le ultime voci dicono Spalletti al Napoli (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la brevissima parentesi SuperLega è il campionato a far parlare di sé con le sfide Champions di oggi tra Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. La qualificazione alla competizione europea è considerata fondamentale per il club di De Laurentiis sia per una questione di prestigio, sia per entrate fresche che aiuterebbero a sistemare il bilancio. Ma in ogni caso, come ricorda il Corriere della Sera, la qualificazione non sposterebbe gli equilibri in casa Napoli e non cambierebbe il futuro di Gattuso Sempre in silenzio stampa Gattuso, ma i bilanci del Napoli li ha già fatti De Laurentiis, che cambierà allenatore comunque vada a finire. Le ultime voci dicono Spalletti L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la brevissima parentesi SuperLega è il campionato a far parlare di sé con le sfide Champions di oggi tra Roma-Atalanta e-Lazio. La qualificazione alla competizione europea è considerata fondamentale per il club di De Laurentiis sia per una questione di prestigio, sia per entrate fresche che aiuterebbero a sistemare il bilancio. Ma in, come ricorda il Corriere della Sera, la qualificazione non sposterebbe gli equilibri in casae non cambierebbe il futuro diSempre in silenzio stampa, ma i bilanci delli ha già fatti De Laurentiis, che cambierà allenatore comunque vada a finire. LeL'articolo ...

