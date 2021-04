Coprifuoco alla 22, Salvini: “Illogico, ma non lascio il governo” (Di giovedì 22 aprile 2021) Coprifuoco e riaperture. E’ tensione tra Lega e governo. “Ho avuto cinque telefonate con il presidente Draghi”, gli ho detto “che così non avrei votato il decreto sulle riaperture”. Lo dice Matteo Salvini, al ‘Giornale’, sulla riunione del Cdm di ieri. “Tutte le Regioni, tutte tutte, anche quelle di sinistra, chiedevano di rivedere queste norme, per esempio spostando l’orario del Coprifuoco e concedendo alcune aperture in più”, spiega il leader della Lega. “Hanno prevalso criteri ideologici, non scientifici”; “queste disposizioni sono illogiche”, sottolinea Salvini che poi di Draghi dice ancora: “Lui ha mediato, ma questa volta ha prevalso la linea della sinistra, dei 5 Stelle, di Speranza”. Per il leader della Lega, “c’è una realtà politica che considera i ristoratori, i baristi e i commercianti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021)e riaperture. E’ tensione tra Lega e. “Ho avuto cinque telefonate con il presidente Draghi”, gli ho detto “che così non avrei votato il decreto sulle riaperture”. Lo dice Matteo, al ‘Giornale’, sulla riunione del Cdm di ieri. “Tutte le Regioni, tutte tutte, anche quelle di sinistra, chiedevano di rivedere queste norme, per esempio spostando l’orario dele concedendo alcune aperture in più”, spiega il leader della Lega. “Hanno prevalso criteri ideologici, non scientifici”; “queste disposizioni sono illogiche”, sottolineache poi di Draghi dice ancora: “Lui ha mediato, ma questa volta ha prevalso la linea della sinistra, dei 5 Stelle, di Speranza”. Per il leader della Lega, “c’è una realtà politica che considera i ristoratori, i baristi e i commercianti ...

