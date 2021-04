Chi è Chef Rubio: dal rugby alla cucina, passando per la questione palestinese (Di giovedì 22 aprile 2021) È diventato celebre con Unti e bisunti e Camionisti in trattoria, ma Chef Rubio è un personaggio discusso per le sue posizioni forti su argomenti scottanti. Su Dmax è diventato una star, complice la serie cult sulla galassia dello street food Unti e Bisunti, trasmessa per la prima volta nel 2013, e anche per Camionisti in trattoria. In seguito, dopo la sua uscita da Discovery, nel 2019 ha deciso di dedicarsi ad argomenti più di attualità, come la questione palestinese. Inoltre, prende spesso delle posizioni molto forti (in particolare su Twitter) su argomenti scottanti. Insomma non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa. Ecco il ritratto della sua identità, tra biografia, sport (è stato anche un rugbista), ricette in tv e i suoi impegni. Chi è Chef Rubio? Il vero ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 22 aprile 2021) È diventato celebre con Unti e bisunti e Camionisti in trattoria, maè un personaggio discusso per le sue posizioni forti su argomenti scottanti. Su Dmax è diventato una star, complice la serie cult sulla galassia dello street food Unti e Bisunti, trasmessa per la prima volta nel 2013, e anche per Camionisti in trattoria. In seguito, dopo la sua uscita da Discovery, nel 2019 ha deciso di dedicarsi ad argomenti più di attualità, come la. Inoltre, prende spesso delle posizioni molto forti (in particolare su Twitter) su argomenti scottanti. Insomma non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa. Ecco il ritratto della sua identità, tra biografia, sport (è stato anche un rugbista), ricette in tv e i suoi impegni. Chi è? Il vero ...

