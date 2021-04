Barbara d’Urso rivale di Bonolis?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 22 aprile 2021) Da quandoha dovuto chiudere il suo show Live! Non è la, in anticipo rispetto a quanto previsto, la domenica sera è stata affidata alla guida di Paolocon Avanti un Altro. Sonia Bruganelli, la moglie del conduttore, ha spiegato come sono i rapporti conha dovuto concludere in anticipo la stagione del suo talk show della domenica sera Live! Articolo completo: dal blog SoloDonna