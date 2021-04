Aulas a L’Equipe | «Siamo stati raggirati da Agnelli | immensa delusione per l’uomo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del Lioneha concesso un’intervista ae ha raccontato che venerdì si è svolto un consiglio dell’Eca che ha approvato la nuova Champions senza alcun oppositore. Poi, tra venerdì e domenicaè scomparso. Ne ho discusso con il presidente Aleksander Ceferin a Montreux. Gli ho detto che ho provato a chiamare Andreadomenica e non mi ha risposto. Aleksander Ceferin mi ha detto che lui stesso non è riuscito a parlargli. Ci ha messo a disagio perché Andreaaveva tutta la nostra fiducia. C’era un rapporto personale e professionale. Il modo sorprende ancor più del fatto in sé. Laper. Almeno avrei voluto che dicesse sabato o domenica che sarebbe successo qualcosa. Probabilmente aveva ...