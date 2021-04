Amici: Rudy Zerbi infuriato, rimprovera Sangiovanni e Daddy, ecco perché – VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Rudy Zerbi non è riuscito a trattenere la rabbia dopo che Sangiovanni e Daddy hanno violato alcune regole di Amici. Vediamo insieme cosa hanno combinato i due cantanti Rudy Zerbi su tutte le furie dopo che Sangiovanni e Daddy hanno violato alcune regole di AmiciNella scuola di Amici di Maria De Filippi ci sono diverse regole che gli alunni devono rispettare. Dal doversi svegliare presto, all’andare a lezione ed in palestra e soprattutto portare rispetto agli insegnanti. Nelle ultime ore alcuni studenti hanno violato il regolamento motivo per cui, il loro insegnate, è dovuto intervenire per fargli un bel rimprovero. Stiamo parlando di Rudy Zerbi che ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 aprile 2021)non è riuscito a trattenere la rabbia dopo chehanno violato alcune regole di. Vediamo insieme cosa hanno combinato i due cantantisu tutte le furie dopo chehanno violato alcune regole diNella scuola didi Maria De Filippi ci sono diverse regole che gli alunni devono rispettare. Dal doversi svegliare presto, all’andare a lezione ed in palestra e soprattutto portare rispetto agli insegnanti. Nelle ultime ore alcuni studenti hanno violato il regolamento motivo per cui, il loro insegnate, è dovuto intervenire per fargli un bel rimprovero. Stiamo parlando diche ...

Advertising

Ozgdogar : @emilydifatto No, cantano canzoni balcaniche e Rudy lo vuole ad amici celebrities - effe_a18 : @mmengonisvoice raga ma scusate non può essere vecchia cazzo dai, l'ha pubblicata nella stessa giornata e nello ste… - Lkimfashion : 0 da passi da te che sei parte di me!!!... Bravo Rudy che schiera la canzone top di Deddy che ormai è diventata un… - Pola36499462 : RT @one_just_for_me: ??SPOILER?? AKA DEDICA UNA CANZONE A TANCREDI LA PETTINELLI SI COMMUOVE E RUDY CONTATTA IL PERLA BLU PER MANDARE VIA AKA… - Giada_Cuns : RT @one_just_for_me: ??SPOILER?? AKA DEDICA UNA CANZONE A TANCREDI LA PETTINELLI SI COMMUOVE E RUDY CONTATTA IL PERLA BLU PER MANDARE VIA AKA… -