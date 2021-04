Amazon ‘punta’ ad Esselunga, la famiglia Caprotti chiude la porta (Di giovedì 22 aprile 2021) Le indiscrezioni sull’interesse di Amazon per Esselunga, la famiglia Caprotti chiude alla trattativa: “Assoluta indisponibilità”. Nel corso delle ultime ore ha fatto notizia l’indiscrezione secondo cui Amazon avrebbe messo gli occhi su Esselunga. Una notizia smentita dalla famiglia Caprotti, che chiude la porta al colosso statunitense, che secondo il Sole 24 Ore avrebbe voluto ampliare il proprio orizzonte mettendo le mani su una catena di supermercati di grande successo, consolidata e distribuita in maniera capillare sul territorio. Amazon ‘punta’ Esselunga, la famiglia Caprotti chiude: ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Le indiscrezioni sull’interesse diper, laalla trattativa: “Assoluta indisponibilità”. Nel corso delle ultime ore ha fatto notizia l’indiscrezione secondo cuiavrebbe messo gli occhi su. Una notizia smentita dalla, chelaal colosso statunitense, che secondo il Sole 24 Ore avrebbe voluto ampliare il proprio orizzonte mettendo le mani su una catena di supermercati di grande successo, consolidata e distribuita in maniera capillare sul territorio., la: ...

