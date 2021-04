Verona, rider salva donna da aggressione. Accoltellato al volto, dice: “Lo rifarei” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Verona, 21 apr – Siamo a Verona dove un giovanissimo rider, Michele Dal Forno, ha salvato dall’aggressione di due albanesi una ragazza. Da uno di loro, purtroppo, ha ricevuto una coltellata in pieno volto che lo ha probabilmente sfregiato. Ma dice: “Lo rifarei”. Verona, il rider eroe che ha salvato una ragazza Intervistato dal Corriere del Veneto, il rider ventunenne è stato Accoltellato al volto da un 16enne. Michele si guadagna da vivere facendo il rider e tra pochi mesi si diplomerà in meccatronica. Sabato è intervenuto per difendere una studentessa aggredita da due minorenni. Ha chiesto alla ragazza se stesse bene e uno dei due, un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr – Siamo adove un giovanissimo, Michele Dal Forno, hato dall’di due albanesi una ragazza. Da uno di loro, purtroppo, ha ricevuto una coltellata in pienoche lo ha probabilmente sfregiato. Ma: “Lo”., ileroe che hato una ragazza Intervistato dal Corriere del Veneto, ilventunenne è statoalda un 16enne. Michele si guadagna da vivere facendo ile tra pochi mesi si diplomerà in meccatronica. Sabato è intervenuto per difendere una studentessa aggredita da due minorenni. Ha chiesto alla ragazza se stesse bene e uno dei due, un ...

