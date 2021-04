Un'ambulanza del mare di rianimazione per la costa salernitana (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - È lunga circa dieci metri ed è equipaggiata con due motori fuoribordo, ciascuno da 250 cavalli, l'ambulanza del mare di rianimazione che è pronta a effettuare operazioni di soccorso lungo la costa salernitana, da Amalfi al Cilento, o per navi in quello specchio di acque. A bordo, il servizio è assicurato dal lavoro di una squadra di operatori professionali e medici dell'Humanitas, associazione di pubblica assistenza che opera in tutto il territorio nazionale. Il vano sanitario è ospitato da un gommone Rib, acronimo che sta per 'rigid inflatable boat', di lunghezza pari a 9,98 metri, e garantisce un livello di comfort e di funzionalità pari a una normale ambulanza rianimativa di 'terra' per così dire. E l'ambulanza del mare è equipaggiata, come ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - È lunga circa dieci metri ed è equipaggiata con due motori fuoribordo, ciascuno da 250 cavalli, l'deldiche è pronta a effettuare operazioni di soccorso lungo la, da Amalfi al Cilento, o per navi in quello specchio di acque. A bordo, il servizio è assicurato dal lavoro di una squadra di operatori professionali e medici dell'Humanitas, associazione di pubblica assistenza che opera in tutto il territorio nazionale. Il vano sanitario è ospitato da un gommone Rib, acronimo che sta per 'rigid inflatable boat', di lunghezza pari a 9,98 metri, e garantisce un livello di comfort e di funzionalità pari a una normalerianimativa di 'terra' per così dire. E l'delè equipaggiata, come ...

