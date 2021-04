The Conjuring 3 sarà vietato ai minori per "Terrore, violenza e immagini inquietanti" (Di mercoledì 21 aprile 2021) The Conjuring 3 è stato classificato come vietato ai minori dalla Motion Picture Association of America perché caratterizzato da 'Terrore, violenza e immagini inquietanti'. The Conjuring 3 sarà vietato ai minori, secondo la classificazione della Motion Picture Association of America, in quanto il nuovo film horror della saga incentrata sui Warren sarà caratterizzato da "Terrore, violenza e immagini inquietanti". Quando manca poco più di un mese alla sua uscita, cresce sempre più l'hype per The Conjuring - Per ordine del diavolo. A tal proposito, i fan del cinema horror saranno contenti di sapere che il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) The3 è stato classificato comeaidalla Motion Picture Association of America perché caratterizzato da ''. Theai, secondo la classificazione della Motion Picture Association of America, in quanto il nuovo film horror della saga incentrata sui Warrencaratterizzato da "". Quando manca poco più di un mese alla sua uscita, cresce sempre più l'hype per The- Per ordine del diavolo. A tal proposito, i fan del cinema horror saranno contenti di sapere che il ...

