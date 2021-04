Superlega ? Super flop! Il golpe di Agnelli e Perez scongiurato dal popolo del calcio

Advertising

ZZiliani : Doveva essere una #SuperLega, è stata solo una super sega. - forumJuventus : Antitrust UE: '#SuperLega operazione legittima e commerciale' ? - fattoquotidiano : Nel pallone dei ricchi, i club più ricchi giocano solo con i ricchi, per diventare ancora più ricchi [di Lorenzo Ve… - UomoRango : #SuperLega #pezzearculo #bbbilan il Diavolo fa le super pentole ..ma non i dezerbi. #MilanSassuolo @acmilan - PasqualeChiuso : Ecco la livella, il merito e impegno vincono sulla super squadra da #SuperLega #MilanSassuolo 1-2. Questo è il calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Super

Non ci piace questo progetto, non ci piace la, noi vogliamo il calcio che conosciamo, noi difendiamo i sacri universali valori che fin dai primi calci ci hanno insegnato a promuovere ed ...In attesa di vincere la fantomaticaLeague, la Juventus si aggiudica un trofeo decisamente più prestigioso: il Tapiro d'oro gigante di Striscia la notizia . Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallo Juventus ...Con il naufragio della Superlega, con i sei club inglesi a dare inizio alla rivolta nella tarda serata di ieri, adesso cosa sarà delle tre rivoltose italiane? Perché adesso ...TORINO (ITALPRESS) – Anche la Juventus si arrende: la Superlega non si farà. La società bianconera precisa in una nota “di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate ...