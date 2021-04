Superbonus 110%, c’è la proroga fino al 2023: le novità sulle procedure (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per accelerare procedure e interventi del Superbonus 110%, il Parlamento ha pensato alla proroga delle agevolazioni fino al 2023 e alla semplificazione delle verifiche con certificazioni di conformità accessibili più rapidamente. Credit: PixabayIn attesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) il Parlamento ha indicato le linee guida per aggiornare il Superbonus 110%, la misura di incentivazione introdotta dal decreto Rilancio del 19 maggio 2020 che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il provvedimento permette ai cittadini di effettuare lavori a costo zero ed è caratterizzato da due tipologie di interventi: il Super Ecobonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico, e il Super Sismabonus, che ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per acceleraree interventi del, il Parlamento ha pensato alladelle agevolazioniale alla semplificazione delle verifiche con certificazioni di conformità accessibili più rapidamente. Credit: PixabayIn attesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) il Parlamento ha indicato le linee guida per aggiornare il, la misura di incentivazione introdotta dal decreto Rilancio del 19 maggio 2020 che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il provvedimento permette ai cittadini di effettuare lavori a costo zero ed è caratterizzato da due tipologie di interventi: il Super Ecobonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico, e il Super Sismabonus, che ...

