Serie A | Crotone-Sampdoria | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La partitadelle ore 20.45 è una sfida che non pare avere un grande impatto a livello di classifica ma, soprattutto per i calabresi ultimi in classifica, sarebbe importante ritornare a fare punti dopo cinque sconfitte di fila. Lainvece può dare continuità alla vittoria ottenuta per 3-1 sull’Hellas Verona, seppure nei blucerchiati ci siano delle assenza rilevanti. Assenti e conferme inNella squadra di Ranieri infatti non saranno convocati Yoshida (squalificato), Bereszynski, Ekdal e Torregrossa. A sostituire il calciatore giapponese nella difesa a quattro dovrebbe esserci Ferrari, in posizione centrale sembra invece sicuro del posto Tonelli. A centrocampo ritorna titolare Candreva sull’esterno mentre, dal lato opposto, Jankto è in vantaggio su ...

larisposta_42 : @ManueleBruzzi1 @FBiasin ps in 2 partite di serie A a Crotone la Juve non ha mai vinto. - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Crotone-Sampdoria: le parole di Ranieri: Le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri alla vigilia di Crotone-Sam… - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Crotone-Sampdoria: le parole di Ranieri: Le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri alla vigilia di Crotone-Sam… - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: Crotone-Sampdoria: le parole di Ranieri: Le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri alla vigilia di Crotone-Sam… - EasySoccerNews : Crotone-Sampdoria: le parole di Ranieri: Le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri alla vigilia di Crotone… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Crotone

... il 96% delle squadre con questo bilancio dopo 31 gare stagionali diA nell'era dei tre punti a vittoria sono retrocesse a fine campionato (22/23): solo ilnel 2016/17 riuscì a salvarsi.Non si è fermato il mondo, senza Steven Zhang a Milano. E non s'è fermata l'Inter, che vola verso lo scudetto. Ci siamo ormai, la settimana che va dalalla Sampdoria dovrebbe essere quella giusta per lo sbarco del presidente, a meno che l'Inter non abbia già il primo maggio la possibilità di diventare campione d'Italia. In quel caso, un ...Claudio Ranieri teme il Crotone. Lo ha detto ai giocatori, e lo ha ribadito in conferenza stampa. L'allenatore della Sampdoria ha preparato la sfida ai calabres ...Uno dei pochi allenatore di serie A parlare senza filtri del progetto The Super ... avrebbe usato 'tenetevi allora Spezia-Crotone' per far risaltare la bontà del progetto di giocare un ...