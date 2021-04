“Scusate ma l’ha fatto davvero?” Amadeus resta senza parola a ‘I Soliti Ignoti” | una scena mai vista prima Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La popolare trasmissione Icondotta da, ci regala spesso momenti esilaranti, ma a volte ciò che accade in puntata va al di là della comprensione e in molti si chiedono come possa un concorrente comportarsi in un certo modo. Nessun impegno È ciò che è accaduto nella puntata in cui ha vestito in panni di investigatore il celebre e sempre affascinante attore Roberto Farnesi, che ha partecipato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo; una buona e giusta causa dunque, ma come abbiamo visto anche in precedenza, forse proprio per ilche i soldi persi non sono i loro, spesso i concorrenti famosi non giocano con impegno. Il popolo del web, sempre attento a ciò che accade in tv, si è subito lanciato nei commenti sul comportamento a dir poco strano di Farnesi, ...