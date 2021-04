Salvini che non vota il decreto in Cdm e mantiene il piede in due staffe (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteo Salvini, leader di uno dei maggiori partiti che sostiene il governo Draghi, oggi ha detto no al nuovo decreto dell’esecutivo dell’ex governatore della Banca centrale, quello che in sostanza fornisce le linee guida per le prossime riaperture. La motivazione è la seguente: “La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni”. E ancora: “I dati sanitari – sottolinea Salvini – fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto. Voteremo il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteo, leader di uno dei maggiori partiti che sostiene il governo Draghi, oggi ha detto no al nuovodell’esecutivo dell’ex governatore della Banca centrale, quello che in sostanza fornisce le linee guida per le prossime riaperture. La motivazione è la seguente: “La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamore unche continua a imporre chiusure, coprifuoco, limitazioni”. E ancora: “I dati sanitari – sottolinea– fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con prudenza e mantenendo le distanze, si può anzi si deve tornare a vivere e lavorare al chiuso e all’aperto. Voteremo il ...

