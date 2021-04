Renzi, ossessionato da Letta, mette zizzania a sinistra: se fossi del Pd metterei un “crocione” su Grillo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Renzi, ossessionato da Letta e M5S, mette zizzania a sinistra. E in una diretta Fb dichiara: «Se fossi del Pd metterei un crocione su Grillo». Proprio lui, Matteo Renzi: fanalino di coda nei sondaggi sul gradimento elettorale. Politicamente circondato a sinistra dal M5S nelle mani di Conte, e dal Pd con a capo Letta. Ossessivamente ripiegato sul suo ombelico, e insistente nel rivendicare a se stesso il merito del governo Draghi, tira la corda che ancora lo tiene legato alla sinistra ogni giorno di più. Indeciso se dare lo strattone finale e continuare a temporeggiare. Critica, ma non strappa, limitandosi a sfoderare fosche profezie sul futuro della sua ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 aprile 2021)dae M5S,. E in una diretta Fb dichiara: «Sedel Pdrei unsu». Proprio lui, Matteo: fanalino di coda nei sondaggi sul gradimento elettorale. Politicamente circondato adal M5S nelle mani di Conte, e dal Pd con a capo. Ossessivamente ripiegato sul suo ombelico, e insistente nel rivendicare a se stesso il merito del governo Draghi, tira la corda che ancora lo tiene legato allaogni giorno di più. Indeciso se dare lo strattone finale e continuare a temporeggiare. Critica, ma non strappa, limitandosi a sfoderare fosche profezie sul futuro della sua ...

