Primarie a Roma il 20 giugno (con baruffa e senza Calenda e renziani) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le Primarie del centrosinistra a Roma il 20 giugno, in presenza ai gazebo ma con possibile voto on-line per i più fragili, e magari in contemporanea con le Primarie in altre città. Questo l'argomento del tavolo di coalizione "Insieme per Roma" che ieri sera – alla vigilia del Natale di Roma, "simbolo di riscatto per la città", dice il segretario del Pd locale Andrea Casu – si è riunito per ufficializzare la data della competizione interna per la corsa d'ottobre al Campidoglio, in attesa che l'ex ministro dell'Economia e storico esponente del Pd Romano Roberto Gualtieri sciolga la riserva sulla candidatura. E però, per così dire, non c'è soltanto un però. Intanto c'è la mancata partecipazione (al tavolo e alle Primarie) di Carlo ...

