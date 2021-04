Poltronesofà e pratiche scorrette: sanzione per 1 milione di euro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Al termine di una lunga istruttoria l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso una maxi sanzione per 1 milione di euro nei confronti della famosa società Poltronesofà S.p.A. La motivazione riguarderebbe le campagne pubblicitarie condotte nel 2020 nel corso delle quali la società ha diffuso informazioni ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell’offerta, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Al termine di una lunga istruttoria l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso una maxiper 1dinei confronti della famosa societàS.p.A. La motivazione riguarderebbe le campagne pubblicitarie condotte nel 2020 nel corso delle quali la società ha diffuso informazioni ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell’offerta, L'articolo

Advertising

infoiteconomia : Trasparenza e pratiche scorrette: la multa a Poltronesofà e le altre stangate dell'Antitrust - infoiteconomia : Trasparenza e pratiche scorrette: la multa a Poltronesofà e le altre stangate dell’Antitrust - OverlookHotel71 : RT @_Afrodite_A: 1 milione di euro di multa a #poltronesofa per pratiche commerciali scorrette, a quando la multa a #Salvinivergognati per… - decapoa : RT @_Afrodite_A: 1 milione di euro di multa a #poltronesofa per pratiche commerciali scorrette, a quando la multa a #Salvinivergognati per… - anubi_matt : RT @_Afrodite_A: 1 milione di euro di multa a #poltronesofa per pratiche commerciali scorrette, a quando la multa a #Salvinivergognati per… -

Ultime Notizie dalla rete : Poltronesofà pratiche Poltronesofà, multa da 1 milione di euro per le pubblicità ingannevoli Perché Poltronesofà è stata multata per 1 milione di euro Poltronesofà ha ricevuto dall' Antitrust ... lettere b e d), 22 e 23 (comma 1, lettera g) del Codice del Consumo in materia di pratiche ...

Per tutto l'anno la promozione 'scade domenica': vi ricorda qualcosa? Più volte in passato Poltronesofà è stata tacciata di pubblicità ingannevole. Infatti erano state ... L' Antitrust (che di recente ha scoperto pratiche scorrette di altri portali) ha avuto da ridire ...

Trasparenza e pratiche scorrette: la multa a Poltronesofà e le altre stangate dell’Antitrust Corriere della Sera Perchéè stata multata per 1 milione di euroha ricevuto dall' Antitrust ... lettere b e d), 22 e 23 (comma 1, lettera g) del Codice del Consumo in materia di...Più volte in passatoè stata tacciata di pubblicità ingannevole. Infatti erano state ... L' Antitrust (che di recente ha scopertoscorrette di altri portali) ha avuto da ridire ...