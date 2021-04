Pensioni maggio 2021, quando arrivano i pagamenti: il calendario (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche per il mese di maggio vige la regola dell’anticipazione dell’assegno Pensionistico. Con l’Ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021, firmata dall’ex Capo della protezione Civile Borelli, è stato predisposto l’anticipo dei pagamenti Inps per i trattamenti Pensionistici per tre mesi: marzo, aprile e maggio 2021. Ricordiamo che l’anticipo riguarda unicamente i pensionati che riscuotono il trattamento previdenziale negli uffici postali. Non sono interessati tutti quei pensionati che fanno riferimento al sistema bancario. Per questi ultimi, quindi, l’accredito sul proprio conto corrente avviene sempre al primo giorno bancabile del mese. Pensioni maggio 2021, quando verranno pagate Il pagamento avverrà con ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche per il mese divige la regola dell’anticipazione dell’assegnostico. Con l’Ordinanza n. 740 del 12 febbraio, firmata dall’ex Capo della protezione Civile Borelli, è stato predisposto l’anticipo deiInps per i trattamentistici per tre mesi: marzo, aprile e. Ricordiamo che l’anticipo riguarda unicamente i pensionati che riscuotono il trattamento previdenziale negli uffici postali. Non sono interessati tutti quei pensionati che fanno riferimento al sistema bancario. Per questi ultimi, quindi, l’accredito sul proprio conto corrente avviene sempre al primo giorno bancabile del mese.verranno pagate Il pagamento avverrà con ...

